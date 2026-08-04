Beskedet efter krismötet: ”Vi berömmer Spanien”

Europa står bakom Spanien för landets agerande vid gränskrisen i Ceuta i helgen. Det är budskapet som kablas ut av EU:s ordförandeland Irland efter att rådet för rättsliga och inrikes frågor hållit ett tre timmar långt krismöte på tisdagen, skriver AFP.

”Vi berömmer Spanien för dess snabba respons på situationen i Ceuta och framför våra djupaste kondoleanser med anledning av den tragiska förlusten av människoliv”, säger den irländske ministern Jim O’Callaghan.

Spanien blev kraftigt kritiserat av en lång rad EU-länder efter att 72 000 migranter i helgen tagit sig till exklaven Ceuta i hopp om en framtid i Europa.

Statsminister Ulf Kristersson (M) var en av många regeringschefer som var kritisk. Italien och Danmark ville slänga ut Spanien ur Schengen. Efter tisdagens möte var Danmarks immigrationsminister Morten Bodskovs tongång en annan. Han sa då att han var ”mycket nöjd” med Spaniens respons.