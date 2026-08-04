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Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi. (Gregorio Borgia / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Italien uttrycker solidaritet och ställer krav

Av Daniel Persson
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Italien pudlade på krismötet efter sin hårda kritik mot Spanien i helgen. Men samtidigt som inrikesminister Matteo Piantedosi uttryckte sin ”uppriktiga solidaritet” med Madrid, tog han också tillfället i akt att ställa nya krav på EU-samarbetet, rapporterar AFP.

Enligt en transkribering som hans stab lämnat ut efter mötet framförde Piantedosi att tiden är inne för EU att bygga återvändandecenter utanför Schengen. Det enligt samma modell som Italien redan upprättat i samarbete med Albanien.

Han vill också att EU ökar pressen på Marocko som han anser har ”misslyckats att samarbeta” i migrationsfrågan.

– Om tredjeland vägrar att samarbeta kring återtagandet av sina egna medborgare måste unionen kunna tillämpa strikta villkor inom samtliga sektorer, sa han under mötet.

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Italiens utrikesminister: ”Jag förstår Spaniens frustration”
AFP  · Ofta betalvägg
Sveriges migrationsminister tycker att Spanien skickat signaler som orsakat krisen
TT
EU-ministrarna eniga om att Schengen-avtalet inte är problemet för den uppkomna gränskrisen
AFP  · Ofta betalvägg
Ett uttalande av Matteo Piantedosi (på italienska)
pressmeddelande · www.interno.gov.it
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