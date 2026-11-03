”Försvarsdebatten måste breddas bortom pengar”
Den svenska försvarsdebatten uppehåller sig för mycket vid frågor som budget och materiel – de stora mål- och metoddiskussionerna diskuteras mer sällan. Det skriver krigsvetaren Victor Strömgren Lasell på DN Debatt.
Han anser att politikerna tydligare bör kommunicera hur de ser på Sveriges roll i världen, Nato och EU.
”Försvarsdebatten måste breddas bortom pengar, personal och plattformar. Frågan är inte bara vad Sverige ska köpa, utan även vad Sverige ska vara”, skriver han.
Om debattören
Victor Strömgren Lasell, krigsvetare