Den svenska försvarsdebatten uppehåller sig för mycket vid frågor som budget och materiel – de stora mål- och metoddiskussionerna diskuteras mer sällan. Det skriver krigsvetaren Victor Strömgren Lasell på DN Debatt.

Han anser att politikerna tydligare bör kommunicera hur de ser på Sveriges roll i världen, Nato och EU.

”Försvarsdebatten måste breddas bortom pengar, personal och plattformar. Frågan är inte bara vad Sverige ska köpa, utan även vad Sverige ska vara”, skriver han.