Försvarsmaktens generaldirektör slutar

bakgrund Christina Malm

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Christina Malm, född 1965, är en svensk ekonom och ämbetsman som sedan januari 2026 är Försvarsmaktens generaldirektör. Malm studerade internationell ekonomi vid Uppsala universitet, där hon tog examen 1989. Hon började samma år vid Försvarets forskningsanstalt där hon var ekonomidirektör 1994–1999. Hon var ekonomidirektör vid Sjöfartsverket 2000–2002 och administrativ direktör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet 2002–2008. Malm var 2008–2015 överdirektör för Försvarets radioanstalt. Hon var 2015–2025 generaldirektör för Plikt- och prövningsverket (som fram till 2021 hette Rekryteringsmyndigheten). Hon var myndighetschef under den period då värnplikten återupptogs i Sverige. I januari 2026 utnämndes Malm till Försvarsmaktens generaldirektör med tillträde 26 januari 2026.