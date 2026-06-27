Fortsatt kamp mot gängen: ”Har inte knäckt någonting”

Trots att de kriminella gängen har tryckts tillbaka finns det fortfarande stora problem, säger Stefan Hector, biträdande rikspolischef, till TT.

– Vi har inte knäckt någonting men just nu är vi framgångsrika, säger han.

Det grövsta våldet har drivits på av de tre största nätverken: Foxtrot, Dalen och Rumba. Två av dem finns knappt kvar, enligt Hector, medan Foxtrot kraftigt har begränsats.

Det har lett till att antalet dödsskjutningar har minskat sedan 2022. Men kriminella omsätter fortfarande 350 miljarder kronor om året, skriver TT.