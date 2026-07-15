Strömmer: S står inte på brottsoffrens sida
Den som vill se slopad mängdrabatt på straff gör bäst i att rösta på något av Tidöpartierna. Det skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) på Expressens debattsida.
Enligt Strömmer tänker Socialdemokraterna rösta emot regeringens förslag, vilket han menar är ett svek mot brottsoffren.
Strömmer skriver att det bara är dimridåer att det skulle handla om tidsplanen eller finansieringen.
”Brottsoffer förtjänar ett rättssystem som tar brott på allvar och en regering som står på deras sida.”
Just nu upplåst för alla
Skärpta straffen • Kontext
Regeringen och SD vill driva igenom den största straffreformen sedan 1960-talet – trots att Lagrådet dömt ut den som ett ”hastverk”. Förslagen innebär hårdare straff för ett 50-tal brott och får stöd även från oppositionen.
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