Strömmer: S står inte på brottsoffrens sida

Arkivbild från en polisinsats i Örebro 2025.

Den som vill se slopad mängdrabatt på straff gör bäst i att rösta på något av Tidöpartierna. Det skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) på Expressens debattsida.

Enligt Strömmer tänker Socialdemokraterna rösta emot regeringens förslag, vilket han menar är ett svek mot brottsoffren.

Strömmer skriver att det bara är dimridåer att det skulle handla om tidsplanen eller finansieringen.

”Brottsoffer förtjänar ett rättssystem som tar brott på allvar och en regering som står på deras sida.”