Expert: Ny miljonböter kan få en ”chilling effect”

Arkivbild från en polisinsats i Södertälje 2022.

Det har historiskt varit svårt att driva in böter från techjättarna men att företagen nu riskerar att tvingas betala miljonbelopp om de inte plockar ner mordannonser kan få effekt. Det säger juristen Ängla Pändel, ordförande för Institutet för juridik och internet, till SVT Nyheter.

Hon tror att det kan leda till det som hon kallar en ”chilling effect”.

– Där plattformar tar bort mer innehåll än nödvändigt för att undvika sanktioner.

Den nya lagen trädde i kraft på onsdagen.