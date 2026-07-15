ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från en polisinsats i Södertälje 2022. (Maja Suslin/TT)
Svenska brottsbekämpningen

Expert: Ny miljonböter kan få en ”chilling effect”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Det har historiskt varit svårt att driva in böter från techjättarna men att företagen nu riskerar att tvingas betala miljonbelopp om de inte plockar ner mordannonser kan få effekt. Det säger juristen Ängla Pändel, ordförande för Institutet för juridik och internet, till SVT Nyheter.

Hon tror att det kan leda till det som hon kallar en ”chilling effect”.

– Där plattformar tar bort mer innehåll än nödvändigt för att undvika sanktioner.

Den nya lagen trädde i kraft på onsdagen.

Nya lagen välkomnas av polisen
Sveriges Television
Polis: Handlar om att rädda barn från en förstörd framtid
Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen