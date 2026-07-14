Förslag: Lättare att ta bostadsrätter från kriminella

Bostadsrättsföreningar ska lättare kunna ta lägenheter från personer som begår brott eller skapar otrygghet. Det säger regeringen på en pressträff, rapporterar TT.

– Man ska inte kunna sätta en trappuppgång i skräck, till exempel, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), som vikarierar för justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Nuvarande lagstiftning ger redan föreningar möjlighet att förverka lägenheter vid allvarlig brottslighet. Men regeringen vill att det även ska gälla när innehavaren skapar otrygghet i området genom att exempelvis använda huset eller bostaden för brottslig verksamhet.