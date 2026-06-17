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Kevin Warsh. (Rod Lamkey /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Förvåning över hökaktig Warsh: ”Rejäl varningssignal”

Av Aron Sigblad
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Den hökaktiga tonen från den nye Fed-chefen Kevin Warsh kom som en överraskning. Det säger bedömare efter det första räntebeskedet under Warshs ledning.

JP Morgans Bob Michele menar att centralbanken nu ser större inflationsrisker än vad Wall Street har räknat med.

– Hälften av kommittén räknar med räntehöjningar i år, vilket är en rejäl varningssignal till marknaden, säger han.

Den tidigare Fed-chefen Richard Clarida, nu ekonomisk rådgivare på Pimco, fick frågan om han såg några duvaktiga signaler från centralbanken.

– Inte vid en första anblick, säger han.

Michele tror också att Warsh kan komma att göra president Donald Trump besviken. Den starka ekonomin gör enligt honom räntesänkningar allt mindre sannolika.

Omni förklararFem saker som borde oroa nye Fed-chefen inför räntedebuten

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Michele: Ingen verkar tro att inflationen blir övergående
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Federal Reserves räntebesked
www.federalreserve.gov
Nära hälften av topparna kan ställa sig bakom en räntehöjning i år
AP  · Ofta betalvägg
En betydligt kortare kommentar än vanligtvis
CNBC
Bedömare: Räntebeskedet blir Warshs första test
AFP  · Ofta betalvägg
Unicredit: Räntesänkningar finns inte på kartan på kort sikt
CNBC
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