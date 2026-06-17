Förvåning över hökaktig Warsh: ”Rejäl varningssignal”

Den hökaktiga tonen från den nye Fed-chefen Kevin Warsh kom som en överraskning. Det säger bedömare efter det första räntebeskedet under Warshs ledning.

JP Morgans Bob Michele menar att centralbanken nu ser större inflationsrisker än vad Wall Street har räknat med.

– Hälften av kommittén räknar med räntehöjningar i år, vilket är en rejäl varningssignal till marknaden, säger han.

Den tidigare Fed-chefen Richard Clarida, nu ekonomisk rådgivare på Pimco, fick frågan om han såg några duvaktiga signaler från centralbanken.

– Inte vid en första anblick, säger han.

Michele tror också att Warsh kan komma att göra president Donald Trump besviken. Den starka ekonomin gör enligt honom räntesänkningar allt mindre sannolika.