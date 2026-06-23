Fraktjättens vd: Räknar med stark efterfrågan året ut

Den danska fraktjätten Maersk räknar med att efterfrågan globalt inom varuhandeln förblir stark fram till årsskiftet. Det säger vd Vincent Clerc, rapporterar Bloomberg.

Så sent som för ett par månader sedan var Clerk försiktig med att uttala sig om prognoser, på grund av Irankriget.

Han uppger att Maersk har fem fartyg i Persiska viken. Två ska fortsätta trafikera rutten, medan övriga tre ”behöver lämna området så snart som möjligt” när säkerheten kan garanteras.