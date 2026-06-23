ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Fraktjättens vd: Räknar med stark efterfrågan året ut

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Den danska fraktjätten Maersk räknar med att efterfrågan globalt inom varuhandeln förblir stark fram till årsskiftet. Det säger vd Vincent Clerc, rapporterar Bloomberg.

Så sent som för ett par månader sedan var Clerk försiktig med att uttala sig om prognoser, på grund av Irankriget.

Han uppger att Maersk har fem fartyg i Persiska viken. Två ska fortsätta trafikera rutten, medan övriga tre ”behöver lämna området så snart som möjligt” när säkerheten kan garanteras.

”Så snart det är säkert att återgå till normala förhållanden kommer vi att se en normalisering”
Direkt  · Ofta betalvägg

Läs även

Trafiken i Hormuz på högsta nivån på två månader
TT
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenHormuzsundetHormuzsundetHandel & tjänster