Analyser: Irankrigets nya fas är ett bråk om en tullstation

Attackerna mellan USA och Iran har blossat upp igen, och med det går kriget in i en ny fas – med Hormuzsundet som huvudfokus, skriver analytiker för CNN, New York Times och The Guardian.

Kriget, som var tänkt att handla om att förstöra Irans kärnvapenkapacitet och försvaga dess globala terrornätverk, har förvandlats till ett bråk om en tullstation, skriver Hanna Ziady och David Goldman för CNN.

”Om konflikten slutar med att Hormuz permanent är under Irans – eller USA:s – kontroll, kan det bli början av slutet på fri sjöfart på de öppna haven”, skriver de.

Julian Barnes, Eric Schmitt och David E Sanger skriver i NYT att den nya fasen av kriget har ett nytt fokus – men inte nödvändigtvis en tydligare strategi.

För dem är den centrala frågan, precis som under fas ett, huruvida Irans hårdföra ledarskap kommer att räcka längre än Trumps oro för stigande oljepriser.

I The Guardian skriver Patrick Wintour att det hade varit bättre om USA låtit Iran kontrollera sundet i 60 dagar, och krävt att landet sätter i gång med minröjningen.

”Efter nästan fem månader av krig är Trump i en sämre position än när han började”, skriver han kort och gott.