Trump vänder – ska inte ta ut tull i Hormuzsundet

Donald Trump har ändrat sig. Han ska inte ta ut en 20-procentig avgift på all kommersiell frakt genom Hormuzsundet, skriver han på Truth Social.

Tullen ska i stället ersättas av ”handels- och investeringsavtal som gulfstaterna kommer att sluta med USA”, skriver han.

”Dessa investeringar kommer att vara massiva, men samtidigt extremt bra för dem och deras framtid.”

Blockaden av iranska hamnar blir dock kvar, skriver Trump.