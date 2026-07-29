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Ett rådjur som dött i bränderna i Spanien och ett rådjur som går igenom en bränd skog i Frankrike. (AP)
Skogsbränderna i Europa

Frankrike befarar enorma förluster för djurlivet

Av Adam Lindh
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I Frankrike har omkring 43 000 hektar mark brunnit sedan förra veckan. Byggnader, bilar och jordbruksmark har förstörts – men även djur har fått sätta livet till.

– Det står redan klart att siffrorna kommer att bli katastrofala, säger Frankrikes miljöminister Monique Barbut enligt AFP.

I Le Porge, ett av de värst drabbade områdena, bedömer Laurent Tillon vid Frankrikes skogsmyndighet att chanserna är små att något djurliv har överlevt.

Ekologen Grégoire Lois säger att även insekterna troligen i stort sett har utplånats, vilket i sin tur får följdeffekter för de djur som lever av dem. Askan har dessutom förorenat vattendrag och skadat det marina livet.

Djurskyddsexperten Céline Sissle-Bienvenu lyfter särskilt fram den europeiska kärrsköldpaddan, en långlivad art som redan drabbades hårt av skogsbränderna i samma region 2022.

Monique Barbut säger att det ännu är för tidigt att fastställa hur många djur som dött
AFP  · Ofta betalvägg
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