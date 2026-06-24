Frankrike bekräftar första ebolafall – läkare smittad

Frankrike har bekräftat sitt första fall av ebola, rapporterar Reuters. En läkare som återvänt från en humanitär insats i Kongo-Kinshasa har testat positivt för viruset, enligt landets hälsoministerium.

Patienten vårdas i isolering och smittspårning pågår. Myndigheten bedömer att risken för den europeiska allmänheten är låg.

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har hittills smittat över 1 000 personer och krävt 267 liv, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).