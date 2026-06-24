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Ebolavård i Kongo-Kinshasa. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Frankrike bekräftar första ebolafall – läkare smittad

Av Anders Hovne
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Frankrike har bekräftat sitt första fall av ebola, rapporterar Reuters. En läkare som återvänt från en humanitär insats i Kongo-Kinshasa har testat positivt för viruset, enligt landets hälsoministerium.

Patienten vårdas i isolering och smittspårning pågår. Myndigheten bedömer att risken för den europeiska allmänheten är låg.

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har hittills smittat över 1 000 personer och krävt 267 liv, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Ebolautbrottet— det gäller saken

  • Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till över 1 000 bekräftade fall och minst 254 dödsfall sedan mitten av maj 2026.
  • Viruset, av bundibugyo-varianten, saknar vaccin och behandling och har spridit sig till Uganda och riskerar att nå fler länder.
  • WHO har utlyst internationellt nödläge och skickat experter till Ituriprovinsen, där utbrottet är som värst och där väpnad konflikt försvårar insatserna.
  • Misstro mot myndigheter, attacker mot vårdpersonal och svåra förhållanden i flyktingläger har försvårat bekämpningen av smittan.
  • Brist på resurser, material och finansiering samt snabbt ökande falltal gör att utbrottet ännu inte är under kontroll.
Upptäcktes på det franska fastlandet
AFP  · Ofta betalvägg
Den drabbade har isolerats
Reuters  · Ofta betalvägg
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