Frankrike bekräftar första ebolafall – läkare smittad
Frankrike har bekräftat sitt första fall av ebola, rapporterar Reuters. En läkare som återvänt från en humanitär insats i Kongo-Kinshasa har testat positivt för viruset, enligt landets hälsoministerium.
Patienten vårdas i isolering och smittspårning pågår. Myndigheten bedömer att risken för den europeiska allmänheten är låg.
Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har hittills smittat över 1 000 personer och krävt 267 liv, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).
Ebolautbrottet— det gäller saken
- Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till över 1 000 bekräftade fall och minst 254 dödsfall sedan mitten av maj 2026.
- Viruset, av bundibugyo-varianten, saknar vaccin och behandling och har spridit sig till Uganda och riskerar att nå fler länder.
- WHO har utlyst internationellt nödläge och skickat experter till Ituriprovinsen, där utbrottet är som värst och där väpnad konflikt försvårar insatserna.
- Misstro mot myndigheter, attacker mot vårdpersonal och svåra förhållanden i flyktingläger har försvårat bekämpningen av smittan.
- Brist på resurser, material och finansiering samt snabbt ökande falltal gör att utbrottet ännu inte är under kontroll.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen