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Parisbor svalkar sig i värmeböljan. (Christophe Ena /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Franska lärarfack manar till strejk i rekordhettan

Av Hedda Hallsenius
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Lärarfack i Frankrike manar till strejk för att demonstrera mot ”oacceptabla arbetsvillkor” under den pågående värmeböljan, rapporterar AFP.

”Elevernas och personalens hälsa, såväl som deras arbetsvillkor, sätts på spel”, skriver facken i ett gemensamt uttalande.

Stora delar av landet är under röd värmevarning. I sitt uttalande kritiserar lärarfacken bristen på förberedelse för värmeböljor, och uppmanar skolpersonal att utnyttja sin rätt till att gå hem från jobbet om de upplever allvarlig och omedelbar fara.

Omkring 3 500 skolor i Frankrike stängdes på torsdagen.

Temperaturer i klassrum i en skola i Paris nådde 34 grader vid klockan 8 på morgonen
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