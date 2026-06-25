Franska lärarfack manar till strejk i rekordhettan

Lärarfack i Frankrike manar till strejk för att demonstrera mot ”oacceptabla arbetsvillkor” under den pågående värmeböljan, rapporterar AFP.

”Elevernas och personalens hälsa, såväl som deras arbetsvillkor, sätts på spel”, skriver facken i ett gemensamt uttalande.

Stora delar av landet är under röd värmevarning. I sitt uttalande kritiserar lärarfacken bristen på förberedelse för värmeböljor, och uppmanar skolpersonal att utnyttja sin rätt till att gå hem från jobbet om de upplever allvarlig och omedelbar fara.

Omkring 3 500 skolor i Frankrike stängdes på torsdagen.