Frederiksen om dådet: ”Inte det land vi vill vara”
Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttrycker sorg och ilska efter att den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds i Köpenhamn förra veckan.
”Det är så fel, och inte det land vi vill vara”, skriver hon på Instagram.
Hon riktar tankarna till de två flickor som förlorat sin pappa i ”det tragiska och meningslösa våldet” och skriver att inga ord kan lindra deras smärta.
Våldsdådet i Köpenhamn — det gäller saken
- Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
- En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, greps efter att ha överlämnat sig till dansk polis. Han har häktats men nekar till brott.
- Händelsen har lett till politiska krav på att stoppa VM-visningar i området, men arrangörerna har valt att fortsätta evenemangen med förstärkt säkerhet.
- Statsminister Ulf Kristersson och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har uttryckt sorg och medkänsla med Zedigs familj och kollegor.
- Inför matchen mellan Norge och Brasilien hölls en tyst minut på Islands Brygge för att hedra Christian Zedig. Den visades även i dansk tv.
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