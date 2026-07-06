Frederiksen om dådet: ”Inte det land vi vill vara”

Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttrycker sorg och ilska efter att den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds i Köpenhamn förra veckan.

”Det är så fel, och inte det land vi vill vara”, skriver hon på Instagram.

Hon riktar tankarna till de två flickor som förlorat sin pappa i ”det tragiska och meningslösa våldet” och skriver att inga ord kan lindra deras smärta.