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Mette Frederiksen. (Ida Marie Odgaard/Scanpix Denmark)
Våldsdådet i Köpenhamn

Frederiksen om dådet: ”Inte det land vi vill vara”

Av Olivia W Demred
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Danmarks statsminister Mette Frederiksen uttrycker sorg och ilska efter att den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds i Köpenhamn förra veckan.

”Det är så fel, och inte det land vi vill vara”, skriver hon på Instagram.

Hon riktar tankarna till de två flickor som förlorat sin pappa i ”det tragiska och meningslösa våldet” och skriver att inga ord kan lindra deras smärta.

Våldsdådet i Köpenhamn — det gäller saken

  • Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
  • En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, greps efter att ha överlämnat sig till dansk polis. Han har häktats men nekar till brott.
  • Händelsen har lett till politiska krav på att stoppa VM-visningar i området, men arrangörerna har valt att fortsätta evenemangen med förstärkt säkerhet.
  • Statsminister Ulf Kristersson och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har uttryckt sorg och medkänsla med Zedigs familj och kollegor.
  • Inför matchen mellan Norge och Brasilien hölls en tyst minut på Islands Brygge för att hedra Christian Zedig. Den visades även i dansk tv.
Mette Frederiksen på Instagram
www.instagram.com
”En djup sorg och en våldsam vrede har fyllt mig de senaste dagarna”
Expressen
Tillägger att hon tror att de flesta danskar delar både sorgen och vreden
Aftonbladet
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