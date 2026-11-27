Fuglesang hyllar Musk: ”Ett fantastiskt track record”
Amerikanska myndigheten FCC har gett Space X tillåtelse att bygga ett datacenter i rymden bestående av uppemot en miljon satelliter. Sveriges förste astronaut Christer Fuglesang gläds åt projektet.
– Det är helt suveränt att lägga det i rymden. Där finns det en massa energi från solceller, säger han.
Fuglesang är även imponerad av Elon Musk, som äger Space X.
– Musk har haft ett fantastiskt track record att förr eller senare i stort sett nå de flesta av sina mål, säger han till tidningen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen