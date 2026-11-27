Arkivbild: Christer Fuglesang under en pressträff.

Amerikanska myndigheten FCC har gett Space X tillåtelse att bygga ett datacenter i rymden bestående av uppemot en miljon satelliter. Sveriges förste astronaut Christer Fuglesang gläds åt projektet.

– Det är helt suveränt att lägga det i rymden. Där finns det en massa energi från solceller, säger han.

Fuglesang är även imponerad av Elon Musk, som äger Space X.

– Musk har haft ett fantastiskt track record att förr eller senare i stort sett nå de flesta av sina mål, säger han till tidningen.