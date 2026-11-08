Tre polska kvinnor i åldrarna 47 till 61 år, en 50-årig polsk man samt en 32-årig brittisk man dödades i masskjutningen i Kraków på lördagen, rapporterar BBC med hänvisning till lokala myndigheter. Även en 51-årig kvinna mördades men hennes nationalitet är inte känd.

Samtidigt vårdas flera personer på sjukhus med allvarliga skador, bland annat två poliser. Deras tillstånd beskrivs som stabilt efter att de genomgått operationer.

”De räddade sannolikt många liv, utan att ta hänsyn till risken att förlora sina egna”, skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X.

Den misstänkta gärningsmannen är den enda som har livshotande skador, enligt guvernören Krzysztof Klęczar.