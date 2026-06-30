Fyrverkerier vid Mount Rushmore trots brandrisk

Trots torkan och varningar om en överhängande risk för skogsbränder i den amerikanska delstaten South Dakota planerar Trumpadministrationen att genomföra den första fyrverkerishowen vid Mount Rushmore på sex år. Det rapporterar Politico.

Evenemanget är en del av firandet av USA:s nationaldag och landets 250-årsjubileum.

– Fyrverkerier vid Mount Rushmore är en fruktansvärd idé. Vi befinner oss mitt i en allvarlig torka, säger Jay Davis, ordförande för gräsrots- och miljöorganisationen Sierra Clubs avdelning i South Dakota.

En talesperson för delstatens guvernör Larry Rhoden manar dock till lugn och säger att myndigheterna har tagit höjd för brandrisken och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder. Det slutliga beslutet om fyrverkerierna ska även fattas på dagen.

Trumpadministrationen satsar också stort på firandet på andra håll, bland annat i huvudstaden Washington DC, där fyrverkerierna ska inledas senare än tidigare men pågå under en längre tid.