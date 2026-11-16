Centerpartiet ska inte tro att S-ledaren Magdalena Andersson är ”som jultomten”, någon man kan önska sig exakt vad man vill av. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson i P1 Morgon.

– Utan man sitter ner och ger och tar. Där har Centern ett förtroende att återskapa, annars blir det jättesvårt.

Centerpartiet valde under söndagen att fortsätta förhandlingarna med Socialdemokraterna och inte Moderaterna efter att ha gått igenom båda de ”totalpaket” som tagits fram för C:s skull. Vänsterpartiet kräver fortfarande ministerposter, något som C inte går med på.

– Vi kommer inte att släppa våra krav, säger Gabrielsson till radion.