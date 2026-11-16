C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist stänger inte dörren för samarbete med Moderaterna om de rödgröna förhandlingarna skulle kollapsa. I TV4:s Nyhetsmorgon betonar hon att partiets fokus nu ligger på att förhandla med S-ledaren Magdalena Andersson och det ”totalpaket” som C mottog under söndagen.

– Sen får vi se vad som händer om det här skulle falla isär, säger hon i TV4:s Nyhetsmorgon.

Thand Ringqvist lovar också att Vänsterpartiet inte kommer att få några ministerposter. Detta trots att Vänsterpartiet står fast vid sitt regeringskrav.

C-ledaren betonar att helhetspaketet måste förhandlas vidare mellan de rödgröna partierna.