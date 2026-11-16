Centerpartiets förste vice partiledare Rickard Nordin (C) var en av flera gäster i SVT:s Agenda under söndagskvällen.

Partierna fastnar i sina röda linjer genom skarpa uttalanden i intervjuer med medier. Det säger förhandlingsprofessorn Lars-Johan Åge till SvD. Han är förvånad över att de rödgröna partierna har pratat så öppet om regeringsprocessen, och hade själv gjort på ett annat sätt.

– Håll er borta från att förhandla i media, bakom stängda dörrar kan man treva sig fram. Förtroende måste byggas från botten.

Åge hänvisar till forskning som visar att röda linjer innebär försämrade relationer.