Vänsterpartiet kommer inte att backa från sitt regeringskrav, säger vice partiledare Ida Gabrielsson i Agenda. Socialdemokraternas önskemål om att lämna dem utanför nästa regering är orimligt.

– Hon kommer bli utpressad till att bara bedriva högerpolitik. Det tycker jag är oacceptabelt. Det kommer vi aldrig att acceptera, säger V-toppen.

Gabrielsson vill att V, S och MP ska ”hålla ihop” för att C ska tvingas välja sida.

Under söndagen meddelade S-ledaren Magdalena Andersson att hon vill bilda regering med MP och C – som ett svar på fredagens många turer. Då meddelade först SD att de släpper sitt regeringskrav och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering. Sedan bad Centerns Elisabeth Thand Ringqvist både M och S inkomma med politiska ”totalpaket” inom en vecka. Därefter fick Ulf Kristersson (M) mer tid åt sitt pågående sonderingsuppdrag.