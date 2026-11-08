”Hon kommer bli utpressad att bedriva högerpolitik”
Vänsterpartiet kommer inte att backa från sitt regeringskrav, säger vice partiledare Ida Gabrielsson i Agenda. Socialdemokraternas önskemål om att lämna dem utanför nästa regering är orimligt.
– Hon kommer bli utpressad till att bara bedriva högerpolitik. Det tycker jag är oacceptabelt. Det kommer vi aldrig att acceptera, säger V-toppen.
Gabrielsson vill att V, S och MP ska ”hålla ihop” för att C ska tvingas välja sida.
Under söndagen meddelade S-ledaren Magdalena Andersson att hon vill bilda regering med MP och C – som ett svar på fredagens många turer. Då meddelade först SD att de släpper sitt regeringskrav och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering. Sedan bad Centerns Elisabeth Thand Ringqvist både M och S inkomma med politiska ”totalpaket” inom en vecka. Därefter fick Ulf Kristersson (M) mer tid åt sitt pågående sonderingsuppdrag.
Fredagens turer
• SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
• Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
• M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
• Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
• S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.