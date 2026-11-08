Just nu

Vänsterpartiets krav på en plats i nästa regering ligger fast. Det skriver vice partiledare Ida Gabrielsson på X efter Magdalena Anderssons besked att S vill bilda regering med MP och C men inte V.

”C och S är väl medvetna om det kongressbeslut som V har, och att just det inte går att påverka”, skriver hon och fortsätter:

”Thand Ringqvist och C har alltså valt att ställa krav på ett upplägg hon vet är omöjligt för oss och Magdalena Andersson att genomföra”.