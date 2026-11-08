Vänsterpartiet får nobben. Socialdemokraterna vill bilda regering ihop med Miljöpartiet och Centerpartiet, meddelade Magdalena Andersson på en pressträff på söndagen.

Hon förklarade att ett av skälen är att Centerpartiets röda linjer är ideologiska medan Vänsterpartiets handlar om inflytande. Andersson riktade också kritik mot Vänsterns agerande under regeringsbildningen.

– Jag vet inte om någon som följt svensk politik de senaste veckorna tycker att V i alla lägen har agerat konstruktivt, säger Andersson.