Kritiken mot V: ”Har inte agerat konstruktivt”
Vänsterpartiet får nobben. Socialdemokraterna vill bilda regering ihop med Miljöpartiet och Centerpartiet, meddelade Magdalena Andersson på en pressträff på söndagen.
Hon förklarade att ett av skälen är att Centerpartiets röda linjer är ideologiska medan Vänsterpartiets handlar om inflytande. Andersson riktade också kritik mot Vänsterns agerande under regeringsbildningen.
– Jag vet inte om någon som följt svensk politik de senaste veckorna tycker att V i alla lägen har agerat konstruktivt, säger Andersson.
Fredagens turer
• SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
• Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
• M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
• Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
• S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.