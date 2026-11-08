Det är ett problem att de svenska partierna väljer att förhandla inför öppen ridå. Det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson till DN efter att S-ledaren Magdalena Andersson avskrivit samarbeten och förhandlingar med en eventuell högerregering.

– Det går inte att i offentligheten berätta var ens sakpolitiska smärtgränser går och det är väl det första man lär sig i politiken att alltid ha förhandlingsutrymme, säger han.

Skarpa uttalanden i offentligheten riskerar att leda till låsta positioner. Ekengren Oscarsson hoppas att det rör sig om ”ett kammarspel” och att det samtidigt pågår ”vuxna diskussioner” bakom stängda dörrar.