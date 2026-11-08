Expert: Får hoppas att det pågår vuxna samtal också
Det är ett problem att de svenska partierna väljer att förhandla inför öppen ridå. Det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson till DN efter att S-ledaren Magdalena Andersson avskrivit samarbeten och förhandlingar med en eventuell högerregering.
– Det går inte att i offentligheten berätta var ens sakpolitiska smärtgränser går och det är väl det första man lär sig i politiken att alltid ha förhandlingsutrymme, säger han.
Skarpa uttalanden i offentligheten riskerar att leda till låsta positioner. Ekengren Oscarsson hoppas att det rör sig om ”ett kammarspel” och att det samtidigt pågår ”vuxna diskussioner” bakom stängda dörrar.