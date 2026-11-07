Arkivbild: Magdalena Andersson (S) kommenterar mötet med talmannen under en pressträff i riksdagen.

Det är fortsatt svårt att bedöma hur regeringsbildningen kommer att sluta, enligt flera statsvetare som Svenska Dagbladet har talat med.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet, menar att en socialdemokratisk enpartiregering är det mest sannolika utfallet.

– För C handlar det väldigt mycket om vilken svekdebatt man riskerar. Då är en socialdemokratisk enpartiregering den enda lösning jag kan se som kan rädda C från en sådan svekdebatt, säger han till tidningen.

Om den rödgröna sidan däremot inte skulle lyckas få till en regering vore det ett monumentalt bakslag för S, menar Möller. Andersson skulle då sannolikt behöva avgå.