Statsvetare: Enpartiregering ledd av S mest troligt
Det är fortsatt svårt att bedöma hur regeringsbildningen kommer att sluta, enligt flera statsvetare som Svenska Dagbladet har talat med.
Tommy Möller, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet, menar att en socialdemokratisk enpartiregering är det mest sannolika utfallet.
– För C handlar det väldigt mycket om vilken svekdebatt man riskerar. Då är en socialdemokratisk enpartiregering den enda lösning jag kan se som kan rädda C från en sådan svekdebatt, säger han till tidningen.
Om den rödgröna sidan däremot inte skulle lyckas få till en regering vore det ett monumentalt bakslag för S, menar Möller. Andersson skulle då sannolikt behöva avgå.
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.