Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har kommit med sitt besked – hon vill bilda regering utan Vänsterpartiet. Enligt analyser från SVT och SR är det en beslut hon fattat under hård press.

Enligt Sveriges Radios inrikespolitiske kommentator Fredrich Furtenbach är beskedet ett tydligt tecken på nervositet hos S.

– Jag tolkar det som att Andersson vill blidka Centern helt enkelt.

Mats Knutson är inne på samma linje i SVT. S fruktar att C ansluter sig till Kristerssons sida om V fortsätter att upplevas som ett blivande regeringsparti, säger han.

– Då går hela Magdalena Anderssons regeringsprojekt upp i rök, säger han.

Viktor Barth-Kron skriver i Expressen att Centerpartiets villkor har dikterat arbetet för S. Andersson ”tycks inte ens ha en egen åsikt” om ministerposter för V skulle vara positivt.

”Det liknar ett Stockholmssyndrom, där S tagit parti för sina kidnappare”, skriver han.

Han ifrågasätter också vilka politiska eftergifter som ska hålla V på gott humör, om de nu väljer att släppa ministerposterna.