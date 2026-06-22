Getty Images bilder ska börja visas i Chat GPT

Techbolaget Open AI och bildbyrån Getty Images har ingått ett flerårigt licensavtal, rapporterar Bloomberg. Avtalet gör att Gettys bildbibliotek ska visas för användare av Chat GPT. Det framgår inte om bilderna även ska få användas för träning av framtida AI-modeller.

Getty har tidigare kritiserat AI-branschen och bland annat stämt Stability AI för upphovsrättsintrång. På senare tid har man öppnat för samarbeten och i oktober förra året slöts ett liknande avtal med AI-sökmotorn Perplexity.