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Getty Images monter på fotomässan PDN PhotoPlus Expo i New York. Foto taget den 26 oktober 2018. (Shutterstock)
Techbolagens AI-race

Getty Images bilder ska börja visas i Chat GPT

Av Helena Sällström
Publicerad:

Techbolaget Open AI och bildbyrån Getty Images har ingått ett flerårigt licensavtal, rapporterar Bloomberg. Avtalet gör att Gettys bildbibliotek ska visas för användare av Chat GPT. Det framgår inte om bilderna även ska få användas för träning av framtida AI-modeller.

Getty har tidigare kritiserat AI-branschen och bland annat stämt Stability AI för upphovsrättsintrång. På senare tid har man öppnat för samarbeten och i oktober förra året slöts ett liknande avtal med AI-sökmotorn Perplexity.

Gettys aktie hade rasat omkring 55 procent i år men steg 200 procent i förhandeln efter beskedet om avtalet med Open AI
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Enligt avtalet med Perplexity får bilderna inte användas för att träna AI-modeller
Engadget
Getty Images vd: Ska ge användare av Chat GPT en rikare visuell upplevelse
pressmeddelande · newsroom.gettyimages.com
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