Gömd iransk general fångad på bild vid ayatollans kista

En av det iranska revolutionsgardets tyngsta generaler, Ahmad Vahidi, har fångats på bild i samband med förberedelserna inför ayatolla Ali Khameneis begravning, skriver Politico.

Vahidi lever annars gömd men syns vid Khameneis kista på en bild som publicerats i statliga medier. Han beskrivs som en nyckelfigur bakom Irans hårda linje under förhandlingarna om ett möjligt fredsavtal med USA. Han tros också vara en av få som står i direktkontakt med den nya ayatollan Mojtaba Khamenei, som även han lever gömd.

Att han skulle dyka upp på faderns begravning tror inte Mohammad Fazlhashemi, professor och expert på politisk islam.

Det finns ett uttalat hot mot honom. Men saker och ting kan hända. Vi kan bara vänta och se, säger han till TT.