Google förlorar tvisten mot EU – tvingas betala rekordbot på 45 miljarder
EU-domstolen slår fast att Google måste betala mångmiljardboten som EU-kommissionen delat ut för brott mot konkurrensregler, skriver Aftenposten. Sökmotorjätten ska betala 4,1 miljarder euro, runt 45 miljarder kronor.
EU:s ursprungliga bot låg på 4,3 miljarder euro, men även efter sänkningen är det EU:s största böter någonsin, skriver tidningen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen