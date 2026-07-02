Google förlorar tvisten mot EU – tvingas betala rekordbot på 45 miljarder

EU-kommissionens tidigare konkurrenskommissionär Margrethe Vestager bedrev kamp mot teknikjättarna i många år.

EU-domstolen slår fast att Google måste betala mångmiljardboten som EU-kommissionen delat ut för brott mot konkurrensregler, skriver Aftenposten. Sökmotorjätten ska betala 4,1 miljarder euro, runt 45 miljarder kronor.

EU:s ursprungliga bot låg på 4,3 miljarder euro, men även efter sänkningen är det EU:s största böter någonsin, skriver tidningen.