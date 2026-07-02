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EU-kommissionens tidigare konkurrenskommissionär Margrethe Vestager bedrev kamp mot teknikjättarna i många år. (Virginia Mayo / AP)
Kritiken mot Google

Google förlorar tvisten mot EU – tvingas betala rekordbot på 45 miljarder

Av Andreas Victorzon
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EU-domstolen slår fast att Google måste betala mångmiljardboten som EU-kommissionen delat ut för brott mot konkurrensregler, skriver Aftenposten. Sökmotorjätten ska betala 4,1 miljarder euro, runt 45 miljarder kronor.

EU:s ursprungliga bot låg på 4,3 miljarder euro, men även efter sänkningen är det EU:s största böter någonsin, skriver tidningen.

En lägre instans sänkte boten till 4,1 miljarder euro
www.aftenposten.no
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