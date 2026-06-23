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Chiwetel Ejiofor i filmen ”Backrooms”. (A24/AP)
Debatten om AI i kulturen

Google investerar 720 miljoner i filmstudion A24

Av Helena Sällström
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Google investerar omkring 720 miljoner kronor i independent-filmstudion A24, rapporterar Wall Street Journal.

Studion har gjort sig känd för succéfilmer som ”Everything everywhere all at once” och bioaktuella ”Backrooms”. Det är första gången Google tar en ägarandel i en filmstudio.

Investeringen innebär att Googles AI-enhet Deepmind och A24 ska samarbeta för att utveckla nya verktyg för filmproduktion och distribution.

Partnerskapet beskrivs som anmärkningsvärt då relationen mellan AI-bolagen och Hollywood hittills ofta har präglats av upphovsrättsliga konflikter.

A24 menar att satsningen ska fokusera på verktyg som stärker filmskapares kreativa kontroll
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Filmskapare och fans ”besvikna” efter Googles investering i A24
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