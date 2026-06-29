Google kan inte möta Metas stora AI-behov

Google kan inte leverera den datorkraft som Meta efterfrågar och har därför begränsat bolagets tillgång till AI-modellen Gemini. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.

Begränsningarna ska ha försenat flera interna AI-projekt hos Meta och lett till att anställda uppmanats att använda AI-resurser mer effektivt.

Meta har länge förlitat sig på Googles AI eftersom den presterat bättre än bolagets egna modeller. Sedan Meta lanserade den nya modellen Muse Spark i våras har beroendet av Google dock börjat minska.