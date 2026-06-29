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Bilden visar ett par anställda på Metas kontor i Dublin. (Meta/press)
AI-kapplöpningen

Google kan inte möta Metas stora AI-behov

Av Helena Sällström
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Google kan inte leverera den datorkraft som Meta efterfrågar och har därför begränsat bolagets tillgång till AI-modellen Gemini. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.

Begränsningarna ska ha försenat flera interna AI-projekt hos Meta och lett till att anställda uppmanats att använda AI-resurser mer effektivt.

Meta har länge förlitat sig på Googles AI eftersom den presterat bättre än bolagets egna modeller. Sedan Meta lanserade den nya modellen Muse Spark i våras har beroendet av Google dock börjat minska.

Visar att även de största teknikbolagen har svårt att möta efterfrågan på datorkraft
Financial Times  · Ofta betalvägg
Även andra kunder har påverkats men Meta uppges vara särskilt drabbat på grund av sin höga användning
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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