Google kan krävas på miljoner: ”Stark bevisning”
Patent- och marknadsdomstolen väntas på onsdag meddela dom i tvisten mellan Klarnaägda Pricerunner och Google, rapporterar TT. Efter att EU slagit fast att Google brutit mot EU:s konkurrensregler kräver Pricerunner 77 miljarder kronor i skadestånd.
Pricerunners advokat Pontus Scherp säger att han har ”extremt stark bevisning”.
– Det är en lång, lång, lång period av ett missbruk som har haft en enorm inverkan.
Ett liknande mål i Tyskland slutade i vintras med att Google dömdes att betala omkring 5 miljarder kronor till prisjämförelsesajten Idealo. Domen i det svenska målet har skjutits upp tre gånger på grund av dess komplexitet.
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