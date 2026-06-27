Google kan krävas på miljoner: ”Stark bevisning”

Patent- och marknadsdomstolen väntas på onsdag meddela dom i tvisten mellan Klarnaägda Pricerunner och Google, rapporterar TT. Efter att EU slagit fast att Google brutit mot EU:s konkurrensregler kräver Pricerunner 77 miljarder kronor i skadestånd.

Pricerunners advokat Pontus Scherp säger att han har ”extremt stark bevisning”.

– Det är en lång, lång, lång period av ett missbruk som har haft en enorm inverkan.

Ett liknande mål i Tyskland slutade i vintras med att Google dömdes att betala omkring 5 miljarder kronor till prisjämförelsesajten Idealo. Domen i det svenska målet har skjutits upp tre gånger på grund av dess komplexitet.