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Rättstvisten mellan EU och Google inleddes när Margrethe Vestager var EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor. Här syns hon i talarstolen 2023. (Virginia Mayo/AP)
Kritiken mot Google

Googles miljardböter går rakt in i EU-budgeten

Av Magnus Eriksson
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Den amerikanska teknikjätten Google kommer oavsiktligt att bidra med flera miljarder euro till EU:s kassa. Orsaken är att EU-kommissionen planerar att låta böter som teknikjätten ska betala tillfalla unionens gemensamma budget, skriver Politico.

Det hela handlar om böter på 4,6 miljarder euro, motsvarande 50 miljarder kronor, som Google efter år av rättsliga tvister betalade tidigare denna månad.

Google bestraffades för att företagets operativsystem för mobiler, Android, ansågs ha brutit mot EU:s konkurrenslagar. Tvisten inleddes 2018.

Beloppet motsvarar mer än 2 procent av unionens totala budget för 2026.

Boten till Google är den största som EU någonsin delat ut
www.politico.eu
EU tvingar Google att dela data och öppna upp Android för rivaler
apnews.com
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