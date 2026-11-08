Den misstänkte gärningsmannen i Krakow bodde hos sina föräldrar och hade sin syster på besök när morden utfördes. Det uppger grannar för den polska tidningen Fakt.

Grannarna beskriver föräldrarna som öppna och glada människor, medan sonen beskrivs som tystlåten och ”lite konstig”.

– Han var den enda av dem som inte log. Han var så distansierad och nedstämd. Och klädde sig i svart, säger grannen Zdzisław Szostak.

Efter morden körde 24-åringen in till Krakows gamla stad och öppnade eld på ett torg. Sex personer dödades och minst 15 skadades. Två poliser vårdas på sjukhus med allvarliga respektive livshotande skador.

24-åringen sköts av polis och vårdas även han på sjukhus.