Forensiska tekniker på plats vid Stortorget i Krakow efter masskjutningen.

Två kvinnor och en man har hittats döda i den misstänkte gärningsmannens hem efter masskjutningen i Krakow. Det uppger premiärminister Donald Tusk på en pressträff enligt polska WP.

Mycket tyder enligt premiärministern på att det rör sig om mannens familj.

Sex personer dödades i skjutningen. En var brittisk medborgare, enligt Tusk. Den misstänkte gärningsmannen tros ha inspirerats av ”högerextrema ideologier”.

Polen utlyser landssorg under måndag och tisdag.