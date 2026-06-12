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Sembrant efter sin sista landskamp nu i december. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Damallsvenskan 2026

Gravid Sembrant lägger av: ”En sorg men fantastiskt”

Av Mattias Magnusson
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AIK-försvararen och tidigare landslagsspelaren Linda Sembrant väntar barn och meddelar att karriären är över med omedelbar verkan.

– Sista tiden har varit otroligt känslosam men också väldigt fin, säger 39-åringen i ett pressmeddelande från den damallsvenska klubben.

Sembrant har spelat i klubbar som Juventus och Bayern München och gjorde totalt 160 landskamper. På meritlistan finns bland annat VM-brons 2011, OS-silver 2016 och VM-brons 2019.

– Det är en sorg att lämna fotbollen som jag har levt med i hela mitt liv men fantastiskt att göra det för att starta ett nytt, bokstavligen talat, säger Sembrant i pressmeddelandet.

Spelade i landslaget från 2008 fram till 2025
www.aikfotboll.se
Har haft en lång och framgångsrik karriär på klubb- och landslagsnivå
TT
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