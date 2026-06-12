Gudmundsson är tillbaka och ska göra full träning

Den tidigare sjuke landslagsbacken Gabriel Gudmundsson är frisk och ska delta i hela träningspasset på fredagen, säger landslagets presschef Petra Thorén till TT.

– Det finns inga garantier, men tanken är det, säger Thorén.

Gudmundsson, enligt TT tänkt som startspelare till vänster i försvaret, missade tisdagens och onsdagens träningar och på torsdagen körde han ett eget träningspass på hotellet, skriver Aftonbladet.