Gudmundsson är tillbaka och ska göra full träning
Den tidigare sjuke landslagsbacken Gabriel Gudmundsson är frisk och ska delta i hela träningspasset på fredagen, säger landslagets presschef Petra Thorén till TT.
– Det finns inga garantier, men tanken är det, säger Thorén.
Gudmundsson, enligt TT tänkt som startspelare till vänster i försvaret, missade tisdagens och onsdagens träningar och på torsdagen körde han ett eget träningspass på hotellet, skriver Aftonbladet.
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