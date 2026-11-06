Kritikerna är positiva när Andrev Waldens hyllade roman ”Jävla karlar” går upp på vita duken i dag. Recensenterna menar entydigt att regissör Jens Sjögren gjort en, som Expressen säger, ”finstämd” version av hans bok, vilket dock tydkligen också kan tolkas som ”en slags tomhet eller passivitet”.

Tidningens recensent, Maria Brander, som sett filmen två gånger, menar att den har en fördomsfrihet som är raka motsatsen till Alex Schulmans ”Arkipelag”.

SVT:s Sofia Olsson ger filmen en trea. Hon skriver att hon saknar Andrev Waldens berättarröst – något som gör berättelsen bra mycket mörkare än boken. Hon gläds dock åt Aliette Opheims insats i rollen som mamman.

Också Sydsvenskans Camilla Larsson hyllar Opheim, som hon spår kan kamma hem en Guldbagge för sin rolltolkning.

”Som mamma Mona lyckas hon förmedla en kärlek som aldrig betvivlas trots alla de misstag hon begår”, skriver hon.