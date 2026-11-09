FN:s generalsekreterare Antonio Guterres varnar för ”en ny era av extremklimat” när klimattoppmötet COP31 drar igång i dag. Det skriver The Guardian.

– Rekorden slås hela tiden. Den mänskliga kostnaden stiger. Och de som är minst ansvariga är de som lider först och mest.

De senaste åren ser ut att bli det fyra varmaste i jordens historia. I år väntas också väderfenomenet El Niño ytterligare förvärra den globala förekomsten av extremväder.