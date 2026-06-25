ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Filmen ”Midsommar”. (A24)
Debatten om AI i kulturen

Filmskapare och fans ilskna över Google-samarbete

Av Helena Sällström
Publicerad:

Ett nytt mångmiljonsamarbete mellan Googles AI-labb Deepmind och den hajpade filmstudion A24 väcker ilska bland filmskapare och fans, skriver flera medier.

Kritiken går ut på att A24 genom samarbetet legitimerar AI-industrin i en tid då många oroar sig över de kreativa yrkenas framtid.

I en intervju med Wired betonar filmkritikern Esther Rosenfield betydelsen av att det är just A24 som Google nu går in i. Den trendiga studion har en särskild plats i det moderna filmlandskapet, med titlar som ”Midsommar”, ”Moonlight” och nu senast ”Backrooms”.

För Googles del är det en pr-framgång, menar Rosenfield.

– De vill putsa sitt rykte genom att förknippas med A24, säger hon till Wired.

Inom ramen för samarbetet ska bolagen – med hjälp av AI – utveckla nya metoder och arbetsflöden för filmproduktion.

Google ska inte få träna sin AI på bolagets filmbibliotek
www.wired.com  · Ofta betalvägg
Kommentarsfälten på A24:s Instagram svämmar över av AI-fientliga inlägg
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Filmskaparen Justine Bateman: ”En besvikelse”
Independent
Google investerar 720 miljoner i filmstudion A24 (22 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Lista över filmer från A24
Wikipedia (en)
A24 is an American independent film production and distribution company based in New York City. It launched in August 2012, released its first film, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III, in February 2013, and gained recognition with the box-office success of Spring Breakers that March. In late 2013, they made deals with Amazon Prime Video and DirecTV Cinema for video-on-demand releases. In 2016, they amassed seven Academy Award nominations for movies they distributed; Amy won Best Documentary, Ex Machina won Best Visual Effects, and Brie Larson received Best Actress for Room. A24 also became a production studio that year, financing Moonlight in partnership with Plan B Entertainment; that film earned critical acclaim and won three Academy Awards, including Best Picture. Since then, the company has produced more original content and partnered with Apple TV+ and Showtime Networks for digital releases. Backrooms (2026) is A24's highest-grossing film worldwide with $221 million in box office earnings. As of 2026, On Becoming a Guinea Fowl (2024) is A24's highest-rated film on Rotten Tomatoes with a 100% approval rating, and Moonlight is its highest-scoring film on Metacritic with a 99 out of 100.
Annons
Jämför bredband på din adress – hitta bästa priset
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Debatten om AI i kulturen GoogleData, it & högteknologiArtificiell intelligensFilm & tv