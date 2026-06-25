Filmskapare och fans ilskna över Google-samarbete

Ett nytt mångmiljonsamarbete mellan Googles AI-labb Deepmind och den hajpade filmstudion A24 väcker ilska bland filmskapare och fans, skriver flera medier.

Kritiken går ut på att A24 genom samarbetet legitimerar AI-industrin i en tid då många oroar sig över de kreativa yrkenas framtid.

I en intervju med Wired betonar filmkritikern Esther Rosenfield betydelsen av att det är just A24 som Google nu går in i. Den trendiga studion har en särskild plats i det moderna filmlandskapet, med titlar som ”Midsommar”, ”Moonlight” och nu senast ”Backrooms”.

För Googles del är det en pr-framgång, menar Rosenfield.

– De vill putsa sitt rykte genom att förknippas med A24, säger hon till Wired.

Inom ramen för samarbetet ska bolagen – med hjälp av AI – utveckla nya metoder och arbetsflöden för filmproduktion.