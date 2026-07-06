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Beväpnade män från Hamas. (Abdel Kareem Hana/AP/TT)
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Hamas: Gazas styrande organ ska upplösas

Av Hannah Gustafsson
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Hamas har tillkännagivit att de kommer att lösa upp det organ som haft makten över Gazaremsan de senaste 20 åren. Det meddelade terrorgruppen på en pressträff i centrala Gaza, skriver AFP.

Chefen för organets kriskommitté ska ha lämnat in sin avskedsansökan.

– Han har också beslutat att upplösa kommittén för att underlätta den administrativa och politiska övergången till den nationella kommittén för administrationen av Gaza, säger Ismail al-Thawabta, presstalesperson för Hamas till nyhetsbyrån.

Det skulle betyda att det kan ske ett politiskt skifte och öppna en dörr för palestinskt teknokratstyre.

Det är inte första gången som terrorgruppen sagt att de är redo att upplösa styret, men frågan kring avväpningen har satt stopp för de fortsatta processerna, skriver TT.

Nationella kommittén skapades av Trumps fredsråd
AFP  · Ofta betalvägg
Har styrt Gaza sedan 2007
AFP  · Ofta betalvägg
Den teknokratiska regeringen består av 15 palestinska representanter
TT
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