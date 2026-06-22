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MellanösternkrisenGazakriget

Havet skänker Gazas surfare små stunder av vila

Av Ebba Örn
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23-årige Taheen Abu Assi lärde sig surfa genom att titta på när hans pappa och farfar surfade. Nu bär han själv sin bräda förbi tält och sönderbombade byggnader ner till havet i Gaza stad, rapporterar AFP. Trots risken för israeliska attacker har han och två av hans vänner fortsatt surfa.

– Vi lärde oss lite i taget, och trots kriget, beskjutningen och förstörelsen fortsätter vi surfa, eftersom det låter oss andas och får oss att känna oss trygga.

18-åriga Khalil Abu Jayyab har surfat sedan han var fem år. I dag är sporten mycket mer än en hobby, säger han till Al Jazeera.

– Jag surfar för att Gaza ofta känns som ett fängelse, och havet är vår enda tillflyktsort. Utan det skulle livet vara mycket svårare att utstå. När vi är i vattnet lämnar vi våra problem.

Innan kriget bröt ut var de 17 personer som surfade tillsammans – nu är de bara tre
AFP  · Ofta betalvägg
Abu Assi: Såklart att vi är rädda ibland
www.timesofisrael.com
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