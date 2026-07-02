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Palestinier besöker släktingars gravar i Gaza. (Jehad Alshrafi /AP/TT)
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Gaza i ruiner efter 1 000 dagar av krig: ”Vi hade allt”

Av Ebba Örn
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Det är i dag 1 000 dagar sedan kriget mellan Israel och Hamas inleddes efter terrorgruppens attacker mot Israel den 7 oktober 2023. Sedan vapenvilan trädde i kraft i höstas har attackerna i Gaza minskat avsevärt, men trots det dödas människor i princip dagligen i israeliska attacker, skriver AP.

Nyhetsbyrån har gjort ett svep över situationen i Gaza den tusende dagen av krig. Det är fortsatt mycket svårt att ta sig in och ut ur Gaza. Israel uppger att man i dag kontrollerar omkring 70 procent av området och ytterligare steg i vapenvilan har avstannat helt. Framtiden för de två miljoner palestinier som lever bland ruiner är oviss.

– Det krävs mycket mer för att ens en gnutta normalitet ska komma tillbaka, och vi är mycket, mycket långt därifrån, säger Nicolas von Arx, regionchef för Internationella Rödakorskommittén.

I augusti förra året utlystes svält i Gaza stad, men sedan vapenvilan har tillgången till livsmedel blivit märkbart bättre. För gemene man är det samtidigt fortfarande svårt att få tag på mat.

– Vi hade allt innan kriget. Och nu längtar vi bara efter en bit mat, säger 33-årige Mahmoud Ashour i Khan Yunis till AP.

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