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Sörjande bär 16-årige Raghad Hassan Ashour, som dödades i ett israeliskt flyganfall, under begravningen i Gaza stad, 22 juni 2026. (Jehad Alshrafi /AP/TT / AP)
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FN-rapport: Palestinska barn var avsiktliga måltavlor

Av Olivia W Demred
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En oberoende FN-kommission anklagar Israel för att medvetet ha riktat attacker mot palestinska barn i Gaza, rapporterar Reuters. Enligt kommissionen utgör det folkmord.

Kommissionen uppger att omkring 30 procent av de döda i Gazakriget var barn och att minst 20 000 barn dödades mellan oktober 2023 och oktober 2025.

– Palestinska barn har varit avsiktliga måltavlor och dödats av israeliska säkerhetsstyrkor, säger kommissionens ordförande Srinivasan Muralidhar.

Kommissionen fann även att israeliska bosättare i Västbanken ökat våldet mot palestinska barn och att barn i israelisk fångenskap utsatts för tortyr och annan inhuman behandling.

Israel avfärdar rapporten som en ”förtalskampanj” och säger att landet strävar efter att minimera skador på barn.

Läs rapporten här (pdf)
www.ohchr.org
Israel hävdar att kommissionen inte tar hänsyn till Hamas brutalitet
AFP  · Ofta betalvägg
En tidigare rapport från kommissionen slog fast att Israel begått folkmord i Gaza
Reuters  · Ofta betalvägg
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