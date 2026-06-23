FN-rapport: Palestinska barn var avsiktliga måltavlor

Sörjande bär 16-årige Raghad Hassan Ashour, som dödades i ett israeliskt flyganfall, under begravningen i Gaza stad, 22 juni 2026.

En oberoende FN-kommission anklagar Israel för att medvetet ha riktat attacker mot palestinska barn i Gaza, rapporterar Reuters. Enligt kommissionen utgör det folkmord.

Kommissionen uppger att omkring 30 procent av de döda i Gazakriget var barn och att minst 20 000 barn dödades mellan oktober 2023 och oktober 2025.

– Palestinska barn har varit avsiktliga måltavlor och dödats av israeliska säkerhetsstyrkor, säger kommissionens ordförande Srinivasan Muralidhar.

Kommissionen fann även att israeliska bosättare i Västbanken ökat våldet mot palestinska barn och att barn i israelisk fångenskap utsatts för tortyr och annan inhuman behandling.

Israel avfärdar rapporten som en ”förtalskampanj” och säger att landet strävar efter att minimera skador på barn.