Gazakriget • Omni förklarar
Hamas upplöser styret i Gaza – men beskedet kan vara en skenmanöver
”Det skulle kunna vara början till slutet för Hamas i Gaza. Men jag tror inte det”, säger Mellanösternexperten Anders Persson.
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