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Hamas upplöser styret i Gaza – men beskedet kan vara en skenmanöver

Hamasmän i samband med en begravning i Libanon 2024. (Mohammad Zaatari / AP)

”Det skulle kunna vara början till slutet för Hamas i Gaza. Men jag tror inte det”, säger Mellanösternexperten Anders Persson.

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