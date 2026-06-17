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Hammarby krossade formstarkt AIK i Stockholmsderbyt

Av Jacob Ruderstam
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Hammarby studsade tillbaka efter förlusten mot toppkonkurrenten Häcken genom att köra över AIK med hela 4–1 under onsdagskvällen. Hammarbys Stina Lennartsson gjorde matchens första mål redan efter 35 sekunder, efter ett tveksamt ingripande från AIK:s målvakt.

Det stod 3–0 i paus, bland annat efter att stortalangen Fanny Peterson gjort mål. AIK:s anfallare Olivia Garcia putsade till siffrorna i slutminuterna.

– Vi är klasser bättre än dem i första halvlek, säger Lennartsson till SVT.

AIK hade sex raka matcher utan förlust innan kvällens derby.

Målvakten kritiseras: ”Ska ta den bollen”
Sveriges Television
Hammarby leder serien med en match mer spelad än Häcken
Aftonbladet
AIK-spelaren: ”Såklart inte bra”
www.fotbollskanalen.se
AIK ligger fyra i tabellen
Expressen
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