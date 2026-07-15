Handelsbankens överskott på räntor över 10 miljarder

Handelsbankens vinst sjönk mer än väntat i det andra kvartalet jämfört med i fjol och landade på närmare 6,7 miljarder kronor.

Det för alla banker viktiga räntenettot – överskottet när räntekostnader dras från ränteintäkter – var i princip oförändrat jämfört med första kvartalet på strax över 10 miljarder kronor. De samlade intäkterna landade på 13,5 miljarder kronor, vilket var något sämre än väntat.