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Michael Green, ny vd och koncernchef i Handelsbanken. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Handelsbankens överskott på räntor över 10 miljarder

Av Tomas Ekelund
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Handelsbankens vinst sjönk mer än väntat i det andra kvartalet jämfört med i fjol och landade på närmare 6,7 miljarder kronor.

Det för alla banker viktiga räntenettot – överskottet när räntekostnader dras från ränteintäkter – var i princip oförändrat jämfört med första kvartalet på strax över 10 miljarder kronor. De samlade intäkterna landade på 13,5 miljarder kronor, vilket var något sämre än väntat.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 13 456 miljoner kr
Väntat (Infront): 13 954 miljoner kr
2025: 13 624 miljoner kr

Rörelseresultat: 6 678 miljoner kr
Väntat (Infront): 7 010 miljoner kr
2025: 7 111 miljoner kr

Handelsbankens delårsrapport Q2 2026
bakgrund · mfn.se
Avkastningen på eget kapital var 12,8 procent
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
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