UFC 6 är lika dramatisk som Rocky-filmerna

I dag släpps MMA-spelet ”UFC 6”, tre år efter föregångaren. Spelarna förväntas gå upp i ringen och möta rivaler i kampen om bältet.

Forbes Brian Mazique tycker att spelet är ”fenomenalt” och förväntar sig lägga ner tusentals timmar. Men även om miljöerna är vackra, funderar han på om inte skaparna har lagt ner för mycket tid på detaljerna.

”Jag undrar om värdet för användaren kommer att motsvara det arbete som krävdes för att lägga till det.”

Kirk McKeand på The Guardian uppskattar de blodiga effekterna och skärsåren som dyker upp under en fight, men blir besviken på historien redan efter några timmar.

”Den engagerar dig i handlingen och höjer insatserna, men berättelsen når sin kulmen redan i början av din UFC-karriär och tappar sedan fart.”

IGN:s recensent Nico Vergara är däremot mer imponerad.

”Jag älskar hur spelet omedelbart fick mig engagerad i resan genom en rivalitet, en karriär som spårar ur och löftet om hämnd. Visst kan det låta som den välanvända handlingen i en ’Rocky’-film, men sådant fungerar – fråga bara Sylvester Stallone.”